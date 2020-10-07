Zanka yuvasına döndü

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, önceki gece geç saatlerde gönderdiği isimlere bir yenisini daha ekledi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:16Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Transfer şampiyonu Fenerbahçe, önceki gece geç saatlerde gönderdiği isimlere bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon öncesi kadrosuna kattığı Zanka'yı eski kulübü Kopenhag'a kiralık yolladı. Danimarka'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki stoper, "Burası benim evim ve bu yaz kupalar kazanabilmemiz için her şeyimi vereceğim. Her iki kulüp için doğru bir karar oldu" dedi.