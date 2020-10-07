Haberler Fenerbahçe Zanka yuvasına döndü

yuvasına döndü

şampiyonu , önceki gece geç saatlerde gönderdiği isimlere bir yenisini daha ekledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:16 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Zanka yuvasına döndü
şampiyonu , önceki gece geç saatlerde gönderdiği isimlere bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon öncesi kadrosuna kattığı 'yı eski kulübü Kopenhag'a kiralık yolladı. 'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki stoper, "Burası benim evim ve bu yaz kupalar kazanabilmemiz için her şeyimi vereceğim. Her iki kulüp için doğru bir karar oldu" dedi.
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