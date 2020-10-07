Haberler Fenerbahçe Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ayrılık...

'da flaş gelişmesi! Ayrılık...

'da son dakika haberi... Sarı kırmzılılar, uzun süredir Younes 'yı bonservisiyle satmak ve mali anlamda güçlenmek isterken, önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:39
Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Ayrılık...

Süper Lig'de ve Avrupa'da dönemi kapandı ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor.

Transfer döneminin bitmesine karşın 'da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Younes için de umutlar tükenmiş değil. Ajansspor'un haberine göre sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar. Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.

''KALDIĞIM SÜRECE MÜCADELE EDERİM''

Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim" diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.

Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.

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