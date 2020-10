Fener'in önü açık

Bu güven vermeyen hakemlere çok dikkat etmeli Fenerbahçe . Hakem hatası ile puan kaybettikten sonra isyanın ne kârı var.Fenerbahçe kulübü transfer yaptıkça, diğer şampiyonluk adaylarını ister istemez tedirgin etti. Çünkü artık yaratıcı ve genç bir hocası var.Çok güçlü ve alternatifli bir kadroya sahip yeni Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takımın etkili futbolla taraftarlarını coşturacağını düşünüyorum.Erol Bulut şu ana kadar Fenerbahçe gibi her sezon hedefi şampiyonluk ve kupalar olan bir takımı çalıştırabilecek donanımda olduğunu gösterdi.İlerleyen haftalarda Fenerbahçe de hakem kurbanı olmaya başlarsa hiç şaşırmam. O yüzden bazı maçlarda hakemleri de yenmek zorunda.Bu ligde şampiyon olmak istiyorsanız, öncelikle iyi oyundan çok, skoru elde etmek çok önemli. Yani kazanmak. Daha ligin başı. Ve bu Fenerbahçe tam 18 yeni transfer yaptı. Erol Bulut'u da sayarsak 19 transfer. Hoca yeni, kadro baştan aşağı yenilendi ve güçlendi. Bu da demektir ki, Fenerbahçe'nin kadrosu, sistemi, oyun anlayışı, takım bütünlüğü daha oturmadı. Bütün takımların zamana ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe'nin hepsinden daha fazla... Çünkü yepyeni bir takım var ortada. Buna rağmen Fenerbahçe, lige fırtına gibi başlayan Karagümrük'ü yenerek, daha şimdiden zirve yarışına ağırlığını koydu. Fenerbahçe transfer yaptıkça, diğer şampiyonluk adaylarını ister istemez tedirgin etti. Çünkü artık yaratıcı ve genç bir hocası var. Çok güçlü ve alternatifli bir kadroya sahip yeni Fenerbahçe. F.Bahçe'nin, milli maç arasını çok iyi değerlendirerek, o takım bütünlüğünü; kaynaşmayı yakalayacağını ve iyi skorların yanında, etkili futbolla taraftarlarını coşturacağını düşünüyorum. Erol Bulut şu ana kadar Fenerbahçe gibi her sezon hedefi şampiyonluk ve kupalar olan bir takımı çalıştırabilecek donanımda olduğunu gösterdi. Takım her hafta üstüne koyuyor futbol olarak... Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda önü açık. Kalecisinden- forvetine-yedek kulübesinden- hocasına kadar kusursuz bir takım haline geldi sarı-lacivertliler... Fenerbahçe yönetimi, bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için her türlü fedakarlığı ve yatırımı yaptı. Eğer bu sezon da bunca yatırıma rağmen şampiyonluk gelmezse, fatura ya hocası Erol Bulut'a çıkar, ya da MHK ve hakemlere... Hakemler hiç güven vermiyor... Yine sezona çok kötü başladı hakemler... İlerleyen haftalarda Fenerbahçe de hakem kurbanı olmaya başlarsa hiç şaşırmam. O yüzden bazı maçlarda hakemleri de yenmek zorunda kalabilir Fenerbahçe... Bu formsuz ve güven vermeyen hakemlere çok dikkat etmeli Fenerbahçe... Aslında bütün kulüpler hakemlerden şikayetçi.... O yüzden TFF yönetimi ile MHK yönetimi ile kulüp başkanları bir araya gelip, hakemler konusundaki tedirginliklerini dile getirmeliler. Geçen sezonun facia gibi hata yapan hakemlerini istemediklerini belirtmeliler... Yoksa hakem hatası ile puan ya da puanlar kaybettikten sonra konuşsan, isyan etsen ne çıkar!Fenerbahçe, Karagümrük maçında sahaya 7 yeni oyuncu ile çıktı. Erol Bulut'un takım iskeletini oturtması anlamında yeni arayış içinde olması doğru. Geçen seneden farklı olarak kadro derinliği çok iyi. Oyuncular arasında da çok büyük kalite farkı yok. Bu da futbolcular arasında rekabeti artırıyor. Formayı giyen futbolcu, kaybetmemek için savaşması gerektiğini hissediyor artık. Özellikle hücum organizasyonları, ezberlenmiş savunma setleri, savunma baskıları, savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişler, duran top setlerini Erol Bulut'un daha fazla çalıştırması gerekir. Bu da tabii ki zamanla olacaktır. Kasımda milli takım arasından sonra Fenerbahçe ile ilgili resmin daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum. Erol Bulut'un Karagümrük maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri yanlıştı. Müdahale ettikten sonra oyun bir anda aleyhine dönmeye başladı. Evet penaltı öncesi Cisse'ye yapılan hareket fauldü ama Altay penaltıyı kurtarmasaydı maç 2-2 bitecekti. Erol Bulut'un öz eleştiri yapması gerekir.SERGEN YALÇIN YANLIŞ YAPTIZEKİ UZUNDURUKAN:Sergen Yalçın hocanın, yönetimi bu kadar sert biçimde eleştirmesini doğru bulmuyorum. Çünkü Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşları, adeta mali yönden bir enkaz davrandılar. Ateşten gömleği giydiler. Onların yaptığı fedakârlığı alkışlamak lazım. Geldikleri günden beri borç ödüyorlar. Kulübü mali yönden ayağa kaldırmak için 7/24 çalışıyorlar. Bir taraftan da ligde yarışan bir takımları var. Beşiktaş , Mensah gibi bir yıldızı aldığında taraflı tarafsız herkes demedi mi 'Beşiktaş, bu ligin en iyi yabancılarından birini transfer etti' diye. Şimdi Mensah'a bile adeta burun kıvıran bir Sergen hoca var ortada. Sergen Yalçın için hep şunu söyledim... Yineliyorum. Türk futbolunun en zeki ve öz güveni en yüksek teknik direktörü. Ama yönetimi eleştireceksen de Sergen hoca, bunu mikrofonlar önünde yapma. Maçtan sonra git dinlen. Kaybettiğin maçın hüznünü yaşa, sakinleş ve ondan sonra Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gel. Bu çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yola devam etmesi gerekir. Daha ligin başı. Beşiktaş'ın elindeki kadro, şampiyonluğa oynayacak donanıma sahip. Öyle hemen enseyi karartmamak lazım. Biz ne transfer şampiyonları gördük. Ama ligin sonunda transfer şampiyonu dediğimiz takımların, ligin zirvede bitiremediklerine de şahit olduk. O yüzden daha ligin 4. haftasında kötümser olmak, takıma ve camiaya negatif bir hava vermek doğru değil. Beşiktaş camiasının bu yönetime güvenmesi, Sergen Yalçın ve futbol takımına destek vermesi başarıyı getirecektir...REHA KAPSAL:Sergen Yalçın haklı mı, haksız mı? Bundan daha önemlisi, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'ın konuşmakta geç kalmaları. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PAOK maçı ile birlikte başlayan süreç çok sağlıklı değil. Evet gelen ile giden oyuncular arasında kalite farkı var. Ama özellikle takımın, o Beşiktaş kimliğinden çıkmış görüntüsü var. Takımın enerjisi yok. Bunu Sergen hoca düzeltecektir. Bir kulüpte başkanlık makamı da teknik direktörlük makamı da ayrıdır ama ikisi de takımın başarısı için çalışır. Bir kulüpte tek ses olur. Amaç burada bağcıyı dövmek değil üzüm yemekse ve başarı isteniyorsa bunu Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'ın şimdiye kadar çözmüş olmaları gerekiyordu. Çözmedilerse artık çözmeleri şart. Geçen sezonki kadro olmayabilir, burada da antrenörlük meziyetleri devreye girmeli. Sergen Yalçın, Ümraniye'de yatıp-kalkıp takımı düzeltmeli. Yalçın da futbolcularla konuşmalı. Saha içinde vurdumduymaz, skora tepki vermeyen bir oyuncu grubu var. Bu bir takım için teknik ve taktikten daha önemli. Bu görüntü devam ederse siyah-beyazlı takım yol alamaz. Sergen hoca her hafta 7-8 oyuncu değiştirerek iskelet oluşturamaz. Sonuca bakmadan iskeleti oluşturacak oyuncu topluluğunu oluşturmalı. Kadroda 8-9 oyuncunun ezbere bilindiği bir yapı oluşturmalı. Ancak o zaman oyun pratiği ve ezberi oturabilir. Saha içinde takım lideri yok. Çok sesli, herkesin kafasına göre hareket ettiği, taktik disiplininden uzak bir görüntüsü var. Sergen Yalçın benim inandığım iyi bir teknik direktör ve önü de açıktır. Mutlaka bunlarla ilgili çözüm üretip gidişatı tamamen tersine çevirecektir. Beşiktaş, saha içinde rakiplerle değil de Beşiktaş ile mücadele ediyor. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesi başarının altın anahtarıdır.ZEKİ UZUNDURUKAN:FatihTerim, tartışmasız Türk futbolununbir numaralı hocası... Teknik adamlıkgeçmişinde elde ettiği başarıları,100 yıl daha başka bir yerli hocaelde edemez... Önce bunu bir kenarakoyalım... Ama Fatih Terim'in çokyorulduğunu düşünüyorum. Evetelinde çok kaliteli futbolculardan kurulubir kadro var. Ama bu kadronunözellikle iskeletini oluşturan oyuncular,sanki heyecanını yitirmiş gibi,hedefsiz gibi sahada mücadele ediyorlar.Özellikle ligin ilk 2 haftasısonrasındaki maçlarda. Fatih Terim,oyuncularının bu teslimiyetçi oyunlarınatahammül edemiyor haklı olarak.Çünkü Fatihhoca, o oyuncularınınpotansiyelleriniçok iyibiliyor. Takımınınsahadaki vasat görüntüsü, Kasımpaşamaçında Fatih hocanın maçbitmeden soyunma odasına gitmesineneden oldu. Kimse Fatih hocayıbunun için eleştirmesin! Çünkü Galatasaray demek Fatih Terim demekbir yerde... Ama hocanın istediğitransferler yapılamadı. Fatih Terim,maçlardan sonra üstü kapalı olarakyönetimi de eleştiriyor. Ama bir limitgerçeği var. Pandemiden(gelir kaybı olarak) en çoketkilenen takımların başındaGalatasaray geliyor.Galatasaray yönetimi deUEFA'nın ve TFF'nin belirlediği malikriterlere uymak için transferdeçok dikkatli davrandı. Sonuç olarakyönetim de haklı, Fatih Terim dehaklı. Ortadaki tablo, böyle birdurumu ortaya çıkardı çünkü...REHA KAPSAL:Fatih Terimpuan kayıpları yaşadığı zaman hephedef olarak oyuncu ya da yönetimigösteriyor. Terim gibi geçmişibüyük başarılarla dolu olan bir teknikadamın bunlardan vazgeçmesigerekir. Daha fazla oyun gücü ileproblemi çözmeli. Bireysel futbolcugücü ile değil. Günlük, anlık performanslarınkalitesi de her maçagöre değişkenlik gösterir. Bu dasarı-kırmızılı takımın saha içindekien büyük problemi. Fatih hocanıniçeriye girmesini ben yine olaylarıbaşka noktaya çekmek, algıoluşturmak ve de bunun konuşulmasınısağlamak olduğunu düşünüyorum,Bir hocanın, takımındanvazgeçmiş bir şekilde içeri girmesihiç doğru değil. Hafta sonu Liverpool,Aston Villa'ya 7-2 yenildi.Jürgen Klopp da içeriye girmeliydi.Fatih Terim teknik anlamda kulübünlideridir. Liderin her zaman oyuncularavereceği mesajı olmalı.Geçmişte Fatih Terim'i başarılıkılan kötü günlerde her zamansorumluluğu alması, öz güven ilehareket etmesi, yönetimeoyuncularatoz kondurmamasıve korkusuzca takımının iddiasıen üst seviyede ortaya koymasıydı.Lider mesaj verir. Futbolcularve camia da onu takip eder.