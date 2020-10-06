Transfere Fenerbahçe damgası! Kendi rekorunu kırdı

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe, hasrete bu sezon son vermek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, efsane ismi Emre Belözoğlu'nun başrol oynadığı 2020-2021 sezonu yaz transfer dönemine yaptığı takviyelerle damga vurdu.

Transferin son saatlerine kadar temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 14 futbolcuyla ise yollar ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ!

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, kulüpteki yeni görevi ile tarihe geçti. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan saha dışında çalışmaya başlayan Emre Belözoğlu, transfer sürecinde büyük çaba sarf etti. Takıma dahil olması planlanan oyuncular ile birebir iletişime geçen Belözoğlu, 18 yeni oyuncunun takıma katılmasında etkin rol üstlendi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu kırdı.

Sarı-lacivertli ekipten İtalya'nın Lazio ekibine giden Vedat Muriqi, transferde sarı-lacivertli kulübün elini rahatlattı. Kosovalı golcü futbolcu, 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer oldu.

Gelenler: Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Kemal Ademi, Papis Cisse, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur

Gidenler: Deniz Türüç, Murat Sağlam, Michael Frey, Vedat Muriç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoglu, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Erten Ersu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Zanka.