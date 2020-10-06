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Transfere damgası! Kendi rekorunu kırdı

Şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen , 2020-2021 sezonu yaz döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu sil baştan yeniledi. Tam 18 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu alanda kendi kulüp rekorunu kırdı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 11:04
Transfere Fenerbahçe damgası! Kendi rekorunu kırdı

'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden , hasrete bu sezon son vermek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, efsane ismi 'nun başrol oynadığı 2020-2021 sezonu yaz dönemine yaptığı takviyelerle damga vurdu.

Transferin son saatlerine kadar temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 14 futbolcuyla ise yollar ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ!

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, kulüpteki yeni görevi ile tarihe geçti. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan saha dışında çalışmaya başlayan Emre Belözoğlu, transfer sürecinde büyük çaba sarf etti. Takıma dahil olması planlanan oyuncular ile birebir iletişime geçen Belözoğlu, 18 yeni oyuncunun takıma katılmasında etkin rol üstlendi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu kırdı.

Sarı-lacivertli ekipten İtalya'nın Lazio ekibine giden Vedat Muriqi, transferde sarı-lacivertli kulübün elini rahatlattı. Kosovalı golcü futbolcu, 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer oldu.

Gelenler: Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Kemal Ademi, Papis Cisse, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mauricio Lemos, , , Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, , , Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur

Gidenler: Deniz Türüç, Murat Sağlam, Michael Frey, Vedat Muriç, Miha Zajc, , , Emre Belözoglu, , , , , Mauricio Isla, Zanka.

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