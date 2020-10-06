Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Nabil Dirar corona virüsüne (koronavirüs) yakalandı

Son dakika: 'de corona virüsüne (koronavirüs) yakalandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe forması giyen ’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Dirar, Fas kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 21:41 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:04
Son dakika: Fenerbahçe'de Nabil Dirar corona virüsüne (koronavirüs) yakalandı

'nin Faslı futbolcusu 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle United'lı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.

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