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Son dakika transfer haberi: 'a kiralandı!

'nin gelecek planları arasında bulunan , daha fazla şans bulabilmesi adına 1. Lig ekibi 'a kiralandı. 1 yıllık kiralanan 21 yaşındaki futbolcunun lisansı TFF'ye bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 17:25
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Yüksek Balıkesirspor'a kiralandı!

ekiplerinden 'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 'in yeni takımı belli oldu. Genç orta saha oyuncusu, 1. Lig ekibi 'a 1 yıllığına kiralandı.

Kocaelispor ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan İsmail Yüksek, Balıkesirspor'un yolunu tuttu. 21 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İsmail Yüksek, 3. Lig ekibi Gölcükspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu 27 maçta 8 gol atarak Süper Lig ekiplerinin radarına girerken, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.


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