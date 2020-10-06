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'nin yeni transferi Ademi için flaş sözler! "Muriqi'den daha iyi"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, transferin son gününde İsviçre'nin Basel takımından 'yi transfer etmişti. 1.98'lik boyuyla dikkat çeken Kosova asıllı İsviçreli golcü için Kosovo TV muhabiri Jon Ajeti konuştu ve Ademi'nin, Muriqi'den daha iyi bir golcü olduğu dile getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 18:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ademi için flaş sözler! "Muriqi'den daha iyi"

'nin forvet hattına yaptığı son 'yi Klan Kosovo TV muhabiri Jon Ajeti tartıya çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin sürpriz bir transfere imza attığını aktaran Ajeti, Ademi'nin Vedat Muriqi'ye olan benzerliğini dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Ademi'nin birçok canlı maçını anlattım. Yakından tanıdığım bir forvet. Fenerbahçe için İstanbul'a geldiğini duyduğumda aklıma direkt yeni Vedat Muriqi olacak fikri geldi. Oyun stili ve fizik özellikler Vedat Muriqi'ye çok benziyor. Uzun boyuna karşın topla koşuları çok iyidir. Kolay sakatlanmaz, çok güçlüdür. Mental açıdan da çok güçlüdür. Kolay kolay ne oyuna ne takıma küsmez. İş bilinci vardır. Ademi'nin Kosova Milli Takımı'nı seçmesini bekliyorduk. Ancak İsviçre'yi tercih etti. Herkes Ademi'yi Muriqi'yle yan yana oynar diye hayal etmişti. Ama o istemedi. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı."

Bu arada Kosova medyasında da transferle ilgili birçok yorum yer aldı. Gazeteciler, "Kemal Ademi uzun boyuyla hava toplarında çok etkilidir. Hatta Muriqi'den bile daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Ama son vuruşlarda Muriqi sanki daha ağır basar. Duran toplar ve kornerler açısından hava topu gücüyle Ademi çok önemli bir hücum gücüdür" yorumunda bulundu.

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