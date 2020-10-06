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Fenerbahçeli 'dan iddialı açıklamalar: Avrupa'dan intikamı almaya geldim!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner , bolavip'ye konuştu. Yıldız oyuncu yaptığı konuşmada sarı lacivertlilere transfer olma sebebini açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 00:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 01:07
Fenerbahçeli Valencia'dan iddialı açıklamalar: Avrupa'dan intikamı almaya geldim!

Meksika kulübü TIGRES ile yollarını ayırmasının ardından 'ye olan Enner , sarı lacivertlilere transferine ilişkin konuştu.

Daha önce Premier Lig'de Everton ve West Ham United formaları giyen ancak burada istenilen başarıyı sergileyemeyen yıldız futbolcu, "Avrupa'dan intikamımı almaya geldim" dedi.

Valencia'nın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Türkiye'deyim çünkü Avrupa'dan intikamımı almaya geldim. Profesyönel bir oyuncuydum, bulunduğum takımlarda şampiyonluklar kazandım. Umarım Fenerbahçe'de de bunları yaşarım. Tigres'te geçirdiğim zaman çok iyiydi. Şimdiyse uzun zamandır birbirini tanıyan oyuncuların yanına geldim ve çok çabuk adapte oldım. Orada da şampiyonluklar yaşayıp keyif almıştım."

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