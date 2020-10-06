Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle United'lı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar corona virüsüne (koronavirüs) yakalandı
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Dirar, Fas Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 21:41 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 00:16