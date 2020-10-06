Fenerbahçe şovla bitirdi!

Fenerbahçe transferin son gününde Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler böylece 2020- 21 sezonu yaz transfer dönemini 18 transferle kapattı. 6 Ağustos'ta ilk olarak Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini 90'ar dakika arayla tanıtarak transfere 'fırtına' gibi bir giriş yapan Kanarya iki aylık süreçte ortalama 3 günde bir ismi kadrosuna dahil etti. En büyük değişim savunma ve hücum hattında yaşandı.

SİLBAŞTAN YENİLENDİ

İki mevki de tamamen yenilendi. Defansa Lemos, Tisserand, Gökhan Gönül, Caner, Novak ve Sangare alındı. Hücum hattına ise Valencia, Thiam, Samatta, Cisse, Sinan Gümüş, Ademi takviyeleri yapıldı. Orta saha da Sosa, Pelkas, Perotti, Mert Hakan ile güçlendirildi. İsmail Yüksek ve Barış Sungur (kiralandılar) ise geleceğe yönelik transferler oldu. Takımın başına eski oyuncusu Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler artık şampiyonluğa odaklandı. Hedef sezonu zirvede bitirip 6 yıllık hasreti noktalamak.

ADEMI İLE 3+1 YIL İMZA

Forvet hattına yapılan 4. transfer Kemal Ademi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ademi, Basel formasıyla geçen sezon 26 maçta 13 gol atıp, 4 asist yaptı. İsviçre Ligi'nde pozisyonları gole çevirme yüzdesi (%27.7) en yüksek isim olan 1.98 boyundaki santrfor, ayrıca 20 şut pası verdi. Almanya'da doğan, İsviçre pasaportu taşıyan 24 yaşındaki Ademi, Arnavut bir ailenin çocuğu. Kariyerinde Neuchatel, Hoffenheim 2 ve Basel takımlarında oynadı; 110 mücadelede 28 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.

PEROTTI ÇUBUKLUYU GİYDİ!

Fenerbahçe, cumartesi günü İstanbul'a getirdiği Diego Perotti ile 2+1 yıllık mukavele yaptı. Arjantinli futbolcu için İtalyan basınından dün sabah gelen 'sözleşme detaylarında anlaşmazlık çıktı' iddiası endişeye neden oldu. Sarılacivertlilerin, Perotti'ye sunduğu kontratın ikinci yılı için farklı bir teklif yaptığı ve Perotti'nin son kararını vermediği ileri sürüldü. Ancak 32 yaşındaki yıldızın imza atmasıyla belirsizlik yerini sevince bıraktı. Roma'da 138 maçta 32 gol ve 26 asiste imza atan tangocu artık 'çubuklu' forma ile boy gösterecek.

PELKAS 3+1 YIL FENER'DE!

10 Numara mevkisi için transfer edilen Dimtrios Pelkas'la da 3+1 yıllık kontrat yapıldı. PAOK altyapısında yetişen 26 yaşındaki oyuncu, orta saha, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor. İki ayağını da kullanabiliyor. PAOK'ta 10 numaralı formayı giyen yıldız bu sezon 8 maçta 2 gol attı. (Biri Şampiyonlar Ligi elemelerinde Beşiktaş'a). 15 kez Yunan Milli Takımı'nda oynayan Pelkas'ın Fenerbahçe'de 14 numaralı formayı giyecek, yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alacak. PAOK'a ise 1.6 milyon euro bonservis bedeli+bonuslar ile sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek.



MURAT SAĞLAM RİZE'YE KİRALANDI

Sarı-Lacıvertlıler sağ bekte şans bulamayan Murat Sağlam'ı Çaykur Rizespor'a gönderdi. 22 yaşındaki gurbetçi oyuncu, kiralık olarak sezon sonuna kadar yeşil-mavili takımın formasını giyecek. Wolfsburg'dan geçen sezon bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Murat Sağlam, sarı-lacivertli forma ile toplamda 5 resmi maça çıkabildi.

ALLAHYAR ZORYA'DA

Geçen sezon İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar ise Zorya Luhansk'a kiralandı. 19 yaşındaki forvet sezon sonuna kadar Ukrayna ekibinde görev yapacak. Allahyar'ın F.Bahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

KANARYA 2.70'LE FAVORİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 2.70'lik oranıyla yine favori gösterildi. Galatasaray'a 3.00, Trabzonspor'a 5.50, Beşiktaş'a 6.00 ve son şampiyon Başakşehir'e 8.50 oran verildi. Lider Alanyaspor'un oranı ise 25.0 oldu.

F.BAHÇE-TRABZON 25 EKİM'DE

Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta programları açıklandı. Fenerbahçe'nin 4 haftalık maç programı şöyle: (5. Hafta) 18 Ekim Pazar/19.00 Göztepe- Fenerbahçe, (6. Hafta) 25 Ekim Pazar/19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor, (7. Hafta) 2 Kasım Pazartesi/ 20.00 FT Antalyaspor-Fenerbahçe, (8. Hafta) 7 Kasım Cumartesi/19.00 Fenerbahçe-İH Konyaspor.

BAKASETAS OLMADI

Alanyaspor'lu Bakasetas'ın transferi son anda yattı. Sarı-lacivertliler güney ekibine 2.5 milyon euro ve oyuncu takası önerdi. Alanyaspor'un 4 milyon euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine Bakasetas'tan vazgeçilerek, Pelkas alındı.

REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe, 18 transferle Süper Lig'in transfer rekortmeni oldu. Ayrıca 1993/94'ten sonra bir sezonda en çok takviye yaptığı sezonuna imza attı. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür etti.. #Teşekkürler- FenerbahçeYönetimi hashtag'iTwitter Türkiye Trend Listesi'nde 1. sıraya yerleşti. Ezeli rakiplere de gönderme yapıldı:

Beşiktaş taraftarı: #YaForvetYaİstifa #GüleGüleYönetim Galatasaray taraftarı: #KredinizBittiİstifa #YaTransferYaİstifa Fenerbahçe taraftarı: #TeşekkürlerFenerbahçeYönetimi, #FenerbahçeLimitiParçaladı Gurur duyuyoruz! @Fenerbahçe

GELENLER

Lemos Tisserand

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Filip Novak

Nazım Sangare

Enner Valencia

Mame Thiam

Samatta

Papiss Cisse

Sinan Gümüş

Ademi

Jose Sosa

Pelkas

Perotti

Mert Hakan

İsmail Yüksek

Barış Sungur