Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi TRT Spor'a^açıklamalarda bulundu.

Joachim Löw, "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zamanlar geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Futbolda ileride ne olur bilinmez ama Türkiye'yi seviyorum. Türkiye her zaman kalbimde ve aklımda." dedi.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Alman teknik adam, "Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmış ve 38 maçta 2.05 puan ortalamasıyla sezonu 2. sırada bitirmişti.