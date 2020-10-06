Haberler Fenerbahçe Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması

Almanya Teknik Direktörü 'den açıklaması

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü , A Milli Futbol Takımı'mız ile yapılacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ile ilgili de konuşan Löw, "Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 19:48
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü , A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi Spor'a^açıklamalarda bulundu.

Joachim Löw, "'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zamanlar geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. ileride ne olur bilinmez ama Türkiye'yi seviyorum. Türkiye her zaman kalbimde ve aklımda." dedi.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Alman teknik adam, "Bilhassa her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmış ve 38 maçta 2.05 puan ortalamasıyla sezonu 2. sırada bitirmişti.

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