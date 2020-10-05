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Son dakika haberleri: 'yi resmen kadrosuna kattı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Basel'de forma giyen golcü futbolcu 'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:52
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi resmen kadrosuna kattı

, son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu 'nin transferini resmen açıkladı.

KAÇ YILLIK İMZA?
Sarı lacivertliler, golcü futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Derinlikli, alternatifli, Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro oldu. Sözümüzü tuttuk. Erol Hocamızla beraber takip ettiğimiz yeni pivot santrforumuz Ademi hayırlı olsun. Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edeceğimiz kadroda da Ademi bize katkı sağlayacak. Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro kurduk. Çok daha doğru bir kadro mühendisliği var." dedi.

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