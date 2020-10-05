Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi resmen kadrosuna kattı

Fenerbahçe, son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu Kemal Ademi'nin transferini resmen açıkladı.

KAÇ YILLIK İMZA?

Sarı lacivertliler, golcü futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Derinlikli, alternatifli, Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro oldu. Sözümüzü tuttuk. Erol Hocamızla beraber takip ettiğimiz yeni pivot santrforumuz Ademi hayırlı olsun. Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edeceğimiz kadroda da Ademi bize katkı sağlayacak. Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro kurduk. Çok daha doğru bir kadro mühendisliği var." dedi.