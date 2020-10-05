Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Buendia transferinde sona yakın!

Erol Bulut'un, "Görüştüğümüz isimler var. Transfer yaşanacak gibi gözüküyor" açıklaması sonrası gözler tekrar transfere çevrildi. Yönetim '10 numara' pozisyonuna bir isim almak için temasları sürdürüyor. Adaylar; Emiliano Buendia ile Anastasios Bakasetas. Buendia için Norwich'e yapılan kiralama teklifi yinelendi. 23 yaşındaki Arjantinli ile anlaşıldığı, Norwich'in onay vermesi halinde zorunlu satın alma opsiyonuyla transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Buendia olmazsa Alanya'nın Yunan maestrosu Bakasetas'ın kadroya katılması bekleniyor.

EMILIANO BUENDIA KİMDİR?

Emiliano Buendia, 25 Aralık 1996 tarihinde Arjantin'in Mar Del Plata kentinde dünyaya geldi. 2009 yılında Cadetes de San Martin, 2010 yılında Real Madrid, 2011-2014 arasında ise FC Getafe gençlik kulüplerinde oynadı.

2015 yılında Getafe A takımına yükselen Emiliano Buendia, 2017 yılında 2.Lig takımlarından Cultural Leonesa'ya kiralandı. 2018 yılında kiralıktan dönmesiyle birlikte Norwich City tarafından 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1,72 boyundaki Buendia, sağ ayağına hakimdir.