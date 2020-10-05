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Son dakika haberleri: Buendia transferinde sona yakın!

Son dakika haberleri... için transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe bir isimde daha sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Buendia için Norwich’ten yanıt bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Buendia transferinde sona yakın!

Erol Bulut'un, "Görüştüğümüz isimler var. yaşanacak gibi gözüküyor" açıklaması sonrası gözler tekrar transfere çevrildi. Yönetim '10 numara' pozisyonuna bir isim almak için temasları sürdürüyor. Adaylar; ile Anastasios Bakasetas. Buendia için Norwich'e yapılan kiralama teklifi yinelendi. 23 yaşındaki Arjantinli ile anlaşıldığı, Norwich'in onay vermesi halinde zorunlu satın alma opsiyonuyla transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Buendia olmazsa Alanya'nın Yunan maestrosu Bakasetas'ın kadroya katılması bekleniyor.

EMILIANO BUENDIA KİMDİR?

Emiliano Buendia, 25 Aralık 1996 tarihinde Arjantin'in Mar Del Plata kentinde dünyaya geldi. 2009 yılında Cadetes de San Martin, 2010 yılında , 2011-2014 arasında ise FC Getafe gençlik kulüplerinde oynadı.

2015 yılında Getafe A takımına yükselen Emiliano Buendia, 2017 yılında 2.Lig takımlarından Cultural Leonesa'ya kiralandı. 2018 yılında kiralıktan dönmesiyle birlikte tarafından 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1,72 boyundaki Buendia, sağ ayağına hakimdir.

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