Son dakika | Serdar Aziz Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son iki maçında kadroda yer almayan Serdar Aziz'in takımdan gönderileceği ve Beşiktaş'a önerildiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili ilk açıklamada tecrübeli stoperin menajeri Haluk Canatar'dan geldi.

Ajansspor'a konuşan oyuncunun menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe'den herhangi bir görüşme talebi gelmediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un düzgün bir insan olduğunu yıllardır biliyorum ama hayatımın hiçbir döneminde onunla tanışmadım, konuşmadım. Bu yüzden hocanın Serdar ile ilgili görüşleri açısından bir bilgi sahibi değilim.

"GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

20 gün önce Başkan ile farklı bir konuda görüşürken Sayın Ali Koç'tan Serdar ile ilgili hem sportif açıdan hem de kişiliği ile ilgili çok güzel yorumlar aldım. Bugüne kadar Fenerbahçe kulübünden ne transferi ne de ücretleri ile ilgili herhangi bir görüşme talebi gelmedi. Dün Serdar'ın Beşikaş'a transferi gündeme geldi. Bu konuda resmi ağız benim için Fenerbahçe kulübüdür. Fenerbahçe ile mutabakata varmadan hiçbir kulüp ile bugüne kadar görüşülmediği gibi bugün de görüşmem mümkün değil. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de oynamamak dışında mutsuz olacağı hiçbir ortam yok. Serdar Aziz her an oynayacak gibi idmanlarına devam ediyor. Teknik ekibin kararı olduğu takdirde her zamanki gibi çıkıp görevine yerine getirir."

Fenerbahçe'ye 2019'un ocak ayında transfer olan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüp ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.