Haberler Fenerbahçe Son dakika | Serdar Aziz Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Son dakika | 'a olacak mı? Menajeri açıkladı!

'de son iki maçtır kadroya alınmayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan 'in 'a önerildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan tecrübeli stoperin menajeri , sarı-lacivertlilerden kendilerine herhangi bir talebi gelmediğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:37
Son dakika | Serdar Aziz Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

'nin 'de oynadığı son iki maçında kadroda yer almayan 'in takımdan gönderileceği ve 'a önerildiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili ilk açıklamada tecrübeli stoperin menajeri 'dan geldi.

Ajansspor'a konuşan oyuncunun menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe'den herhangi bir görüşme talebi gelmediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un düzgün bir insan olduğunu yıllardır biliyorum ama hayatımın hiçbir döneminde onunla tanışmadım, konuşmadım. Bu yüzden hocanın Serdar ile ilgili görüşleri açısından bir bilgi sahibi değilim.

"GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"
20 gün önce Başkan ile farklı bir konuda görüşürken Sayın 'tan Serdar ile ilgili hem sportif açıdan hem de kişiliği ile ilgili çok güzel yorumlar aldım. Bugüne kadar Fenerbahçe kulübünden ne transferi ne de ücretleri ile ilgili herhangi bir görüşme talebi gelmedi. Dün Serdar'ın Beşikaş'a transferi gündeme geldi. Bu konuda resmi ağız benim için Fenerbahçe kulübüdür. Fenerbahçe ile mutabakata varmadan hiçbir kulüp ile bugüne kadar görüşülmediği gibi bugün de görüşmem mümkün değil. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de oynamamak dışında mutsuz olacağı hiçbir ortam yok. Serdar Aziz her an oynayacak gibi idmanlarına devam ediyor. Teknik ekibin kararı olduğu takdirde her zamanki gibi çıkıp görevine yerine getirir."

Fenerbahçe'ye 2019'un ocak ayında olan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüp ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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