Haberler Fenerbahçe Simon Falette Hannover ile anlaşma sağladı

Hannover ile anlaşma sağladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'de kiralık olarak geçiren defans oyuncusu , 2. Lig takımlarından Hannover'la anlaşma sağladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:45
Simon Falette Hannover ile anlaşma sağladı

'de geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçiren Gineli defans oyuncusu 'in yeni adresi belli oldu. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Alman ekibi Hannover 96 ile anlaşmaya vardı. Gineli oyuncunun yeni takımıyla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kariyerine Tours'da başlayan Falette, sırasıyla Lorient, Stade Brest, Metz, ve Fenerbahçe formaları giydi. Frankfurt ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Gineli oyuncu, 6 aylığına kiralandığı Fenerbahçe'de 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.


BİZE ULAŞIN