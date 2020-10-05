Transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe'de çalışmalar durmak bilmiyor. 15 futbolcuya imza attıran ve Diego Perotti'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, bir transferde daha sona yaklaştı.

Sarı Kanarya, son olarak PAOK'ta forma giyen giyen Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'ı da İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarı da, son dakika Pelkas gelişmesinin ardından yıldız futbolcunun kariyerini araştırmaya başladı. Dimitrios Pelkas kimdir, mevkisi ne? Dimitrios Pelkas kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtına cevap aradık.

DIMITRIOS PELKAS KİMDİR?

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Futbol hayatında PAOK altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.