Haberler Fenerbahçe Dimitrios Pelkas kimdir? Mevkisi ne? Dimitrios Pelkas kaç yaşında, nereli?

kimdir? Mevkisi ne? Dimitrios Pelkas , nereli?

Son dakika haberi... Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, son günü de boş geçirmiyor... Sarı-lacivertliler, yoğun arayışlar sonrası transferi için Yunan ekibi 'tan ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcunun transferinin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transferi Pelkas'ın kariyerini arama motorlarında araştıran taraftarlar, Dimitrios Pelkas kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Dimitrios Pelkas , nereli? sorularının cevaplarını merak ediyor. Bu soruların cevabını ve transferle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:40
Dimitrios Pelkas kimdir? Mevkisi ne? Dimitrios Pelkas kaç yaşında, nereli?

döneminin flaş ekiplerinden 'de çalışmalar durmak bilmiyor. 15 futbolcuya imza attıran ve Diego Perotti'yi 'a getiren sarı-lacivertliler, bir transferde daha sona yaklaştı.

Sarı Kanarya, son olarak 'ta forma giyen giyen Yunan 'ı da İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarı da, son dakika Pelkas gelişmesinin ardından yıldız futbolcunun kariyerini araştırmaya başladı. Dimitrios Pelkas kimdir, mevkisi ne? Dimitrios Pelkas , nereli? gibi soruların yanıtına cevap aradık.

DIMITRIOS PELKAS KİMDİR?

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında 'da dünyaya geldi. hayatında PAOK altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.

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