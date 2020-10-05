Altay diyeceksiniz!

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Altay Bayındır, taraftarı ikiye bölmüştü. 22 yaşındaki eldiven yeni sezona ise müthiş başladı. Dört maçta kalesinde sadece 2 gören genç kaleci, Galatasaray derbisi ve Karagümrük önünde yaptığı kurtarışlarla devleşti. Özellikle Karagümrük maçının son anlarında bir penaltı ve bir gollük şutu çevirerek galibiyeti getirerek, kafasında 'acaba' olanları bile ikna eden Altay, "Galibiyet için penaltıyı kurtarmam gerekiyordu, kurtardım. Daha çok çalışıp, işimize bakacağız ve hedefe ulaşacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

Sosyal medyada Altay paylaşımları: # Kalecinin puan kazandıranını çok özlemişiz. # Altay Bayındır 30 milyon euro diyeceksiniz. # Sen Allah'ın bir lütfusun. # Günaydın Türkiye'nin en iyi kalecisi. # Kritik pozisyonlarda Altay (DUVAR) Bayındır.

BULUT: KALİTESİ BELLİ

Erol Bulut'tan Altay Bayındır yorumu: Altay'ın kalitesi zaten belli. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri veya iki kalecisi arasında. Üzerine koyacaktır. İkinci penaltıyı kurtararak bize üç puanı kazandırmış oldu.

YA GOL OLSAYDI?

Karagümrük maçındaki hakem yönetimi, endişeleri artırdı. Başta Erol Bulut olmak üzere tüm kamuoyu Karagümrük lehine verilen ikinci penaltıdan önce Papiss Cisse'ye faul yapıldığı görüşünde birleşti. VAR'dan uyarı gelmemesi isyan ettirdi. Camiada, "Altay atışı kurtarmasıydı, belki de 2 puanımız uçup gidecekti. Bunun hesabını kim verecekti?" yorumları yapılırken, MHK ve hakemlerden daha dikkatli olması istendi.

GERÇEK FENER'İ DAHA GÖRMEDİNİZ

Teknik direktör Erol Bulut, yeni bir takıma göre iyi yolda olduklarını belirtirken, özlenen Fenerbahçe için milli ara sonrasını işaret etti. Genç hoca, "14 transfer yaptık. Bu futbolcuların 1-2 haftada birbirine alışması kolay değil. Milli maç arası bizim açımızdan iyi olacak. Eksiklerimizi en iyi şekilde gidermeye çalışacağız. Aradan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz" dedi.