1.98'lik Dev Kemal Ademi!

Transferin flaş takımı Fenerbahçe, tahtanın kapanmasına bir gün kala bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Basel takımında top koşturan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Adem'yi de renklerine bağladı. Kulüpten dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, İsviçreli futbolcu ve kulübü Basel ile prensip anlaşmasına varıldığı ve oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldiği belirtildi. DAHA önce Almanya'da Hoffenhaim forması da giyen 1.98 boyundaki Ademi, Basel formasıyla çıktığı toplam 42 maçta 15 gol 6 asist kaydetti. Samatta, Valencia ve Cisse transferlerinden sonra dördüncü golcü olarak takıma katılması beklenen Kemal Ademi, geçen sezon İsviçre 2. Lig ekibi Neuchatel Xamax'dan bedelsiz olarak Basel'e transfer olmuştu. Dün gece İstanbul'a gelen Ademi, bugün kontrolden geçip resmi imzayı atacak.

17'NCi TRANSFER

Arjantinli orta saha Perotti'nin transferini de bugün açıklaması beklenen Fenerbahçe, Ademi ile birlikte bu sezonki 17'nci transferine imza attı.

GOL YÜZDESİ ÇOK YÜKSEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ademi, geçen sezon İsviçre Ligi'nde fırsatları gole çevirme yüzdesi en yüksek Basel oyuncusuydu. 1.98'lik santrfor yakaladığı fırsatların yüzde 27.7'sini gol yaptı.