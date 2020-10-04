Yeni transferler olacak

Erol Bulut, transferlerin devam edeceğini söyledi, “Birkaç kişiyle daha görüşüyoruz. Yeni isimler gelecek gibi” dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:45Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
F.Bahçe Teknik DirektörüErol Bulut, 90 dakika sonunda kısa konuştu. Öncelikle maçı değerlendiren Bulut, "Bizim adımıza 75 dakika iyi bir maç oldu. 3-0, hatta 4-0 olmalıydı. Son 15 dakika biraz sıkıntılı geçti. İkinci penaltıdan önce Papiss Cisse'ye faul vardı. Ancak hakem farklı yorumladı. İlk penaltıya kadar iyi maç sergiledik. Üstüne koymamız gerekiyor. Bu yeterli mi diye sorarsanız, yapılan yeni transferler ve uyum süreci var. Milli maç arası bizim adımıza daha iyi olacak. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Milli maçlardan sonra daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmeyi düşünüyoruz" dedi. Genç hoca, transfer sorusuna da şu yanıtı verdi: "Birkaç kişiyle görüşüyoruz. Yeni transfer olacak gibi görünüyor."