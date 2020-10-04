Haberler Fenerbahçe Yeni transferler olacak

Yeni transferler olacak

, transferlerin devam edeceğini söyledi, “Birkaç kişiyle daha görüşüyoruz. Yeni isimler gelecek gibi” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Yeni transferler olacak
F.Bahçe , 90 dakika sonunda kısa konuştu. Öncelikle maçı değerlendiren Bulut, "Bizim adımıza 75 dakika iyi bir maç oldu. 3-0, hatta 4-0 olmalıydı. Son 15 dakika biraz sıkıntılı geçti. İkinci penaltıdan önce 'ye faul vardı. Ancak hakem farklı yorumladı. İlk penaltıya kadar iyi maç sergiledik. Üstüne koymamız gerekiyor. Bu yeterli mi diye sorarsanız, yapılan yeni transferler ve uyum süreci var. arası bizim adımıza daha iyi olacak. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Milli maçlardan sonra daha iyi bir seyrettirmeyi düşünüyoruz" dedi. Genç hoca, sorusuna da şu yanıtı verdi: "Birkaç kişiyle görüşüyoruz. Yeni transfer olacak gibi görünüyor."
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