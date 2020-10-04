Tartışmasız 1 numara!

Genç file bekçisi, dün akşam F.Bahçe’ye 3 puan kazandıran adamdı. Yıldız kaleci, 87’de penaltı kurtardı, 90’da da kalesinde adeta uzadı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:43Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin 1 numarası Altay Bayındır, dün akşamın tartışmasız öne çıkan ismiydi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettiren genç file bekçisi, dün Karagümrük karşısında da devleşti. Oyunun büyük bölümünde kendisine fazla iş düşmeyen 22 yaşındaki kaleci, son dakikalara damga vurdu. 78. dakikada Erik Sabo'nun penaltısında ters köşeye yatan Altay, 87'de ise rakibine geçit vermedi. Tartışmalı penaltı kararının ardından Sabo'nun bu kez attığı köşeyi bilen yıldız oyuncu, Karagümrük'e beraberlik fırsatı tanımadı. Lemos'un atılmasından sonra Karagümrük daha tehlikeli geldi. 90'da Jimmy Durmaz'ın yerden köşeye giden şutunda adeta uzayan Altay, yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrol oynadı. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında tüm takımın tebrik ettiği Altay Bayındır, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyip, "Benim yaptığım kurtarışlardan daha önemlisi Fenerbahçe'nin 3 puan kazanmasaydı. Uzun ve zor bir sezon olacak. İnanıyorum ki, istikrarlı bir şekilde bu galibiyetlere devam edeceğiz" diye konuştu.