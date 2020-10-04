Haberler Fenerbahçe Mauricio Lemos çileden çıktı

çileden çıktı

Uruguaylı, 2. penaltıdan sonra uzun süre hakeme itiraz etti, sonuç değişmedi, kırmızıyla da atıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Mauricio Lemos çileden çıktı
Karagümrük'ün kazandığı iki penaltıda da başrolde yer alan , dün akşam bu pozisyonlarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı. İlk penaltıda eline çarpan topun ardından verilen karara itiraz etmeyen Uruguaylı stoper, ikinci düdükte ise çileden çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde önündeki Sabo'ya dokunmadığı yönünde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre sert itirazlarda bulundu. VAR ile kurduğu iletişiminin ardından kararını değiştirmeyen hakem, Lemos'u da oyun dışına yolladı.
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