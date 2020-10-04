Mauricio Lemos çileden çıktı

Uruguaylı, 2. penaltıdan sonra uzun süre hakeme itiraz etti, sonuç değişmedi, kırmızıyla da atıldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:46Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Karagümrük'ünkazandığı iki penaltıdada başrolde yeralan Mauricio Lemos,dün akşam bu pozisyonlardagördüğü sarıkartlarla oyun dışındakaldı. İlk penaltıdaeline çarpan topun ardındanverilen karara itirazetmeyen Uruguaylıstoper, ikinci düdükteise çileden çıktı. 25 yaşındakifutbolcu, cezasahası içinde önündekiSabo'ya dokunmadığıyönünde hakem YaşarKemal Uğurlu'ya uzunsüre sert itirazlarda bulundu.VAR ile kurduğuiletişiminin ardındankararını değiştirmeyenhakem, Lemos'u daoyun dışına yolladı.