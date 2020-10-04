Kral sahne aldı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü ağırladığı mücadelede yeni transferlerden Mbwana Samatta da sahne aldı. Kanarya'nın 27 yaşındaki forveti geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde sonradan oyuna girmişti. O maçta istediği topları alamayan Samatta dün Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli forvet henüz ilk maçında futbolu ve hırsıyla sarı-lacivertli taraftarların övgüsünü aldı. Hücumda sürekli hareket ederek takım arkadaşlarına da alan açmayı başardı.



KORNERDE AKIL DOLU BİR KOŞU

Mbwama Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada ilk şutunda ilk golünü de kaydetmeyi başardı. Tanzanyalı forvet, Caner Erkin'in kornerinde kendini ceza sahası içinde çok iyi unutturdu. Ardından ön direğe doğru harika bir koşu attı. Meşin yuvarlakla bomboş durumda buluştu ve kariyerinin en kolay ama akıllı gollerinden birini filelerle buluşturdu. Samatta'nın ikinci golü de mükemmeldi. 27 yaşındaki forvet, Sosa'nın ortasına müthiş yükseldi, havada asılı kalıp muhteşem bir gol kaydetti.



100 GOL ATACAĞIMA ŞAMPİYON OLALIM

Günün kahramanlarından Mbwama Samatta maç sonu mutluydu. Tanzanyalı yıldız şunları söyledi: İyi oynadık, sonlarda işler biraz zorlaştı. 3 puanı aldık. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum. Bir forvet olarak hedefim gol atmak ama benim için en önemlisi takım. 100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim"

SÜPER LİG'DE GOL ATAN İLK TANZANYALI

Kanarya'nın forveti Mbwana Samatta dün Caner'in kestiği topta araya iyi sızarak fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig tarihinde fileleri sarsan ilk Tanzanyalı isim oldu.



