Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Garry Rodrigues transfer kararını verdi!

Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferlerin ardından gözden çıkartılan isimlerin başında gelen Garry Rodrigues'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan basınından Itti Mania'nın paylaştığı habere göre sarı-lacivertli kulüple olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun, takımı Al Ittihad'a dönmeye karar verdiği ifade edildi.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Al Ittihad takımından Fenerbahçe'ye 2 yıllığına kiralanmıştı. Suudi ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Rodrigues, sarı-lacivertli takımda istenen performansı sergileyemedi ve çıktığı 29 karşılaşmada 4 gol atarken 6 da asist kaydetti. Garry Rodrigues, Galatasaray'da da forma giymişti.