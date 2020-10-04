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'nin gözden çıkardığı transfer kararını verdi!

'deki kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e kulüp bul denmişti. Adı bir süredir Yunan ekibi 'la anılan Yeşil Burun Adalı futbolcu kararını verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 14:59
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Garry Rodrigues transfer kararını verdi!

'de bu sezon yapılan transferlerin ardından gözden çıkartılan isimlerin başında gelen 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

basınından Itti Mania'nın paylaştığı habere göre sarı-lacivertli kulüple olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun, takımı 'a dönmeye karar verdiği ifade edildi.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Al Ittihad takımından Fenerbahçe'ye 2 yıllığına kiralanmıştı. Suudi ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Rodrigues, sarı-lacivertli takımda istenen performansı sergileyemedi ve çıktığı 29 karşılaşmada 4 gol atarken 6 da asist kaydetti. Garry Rodrigues, 'da da forma giymişti.

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