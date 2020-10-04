Fenerbahçe Kemal Ademi transferini açıkladı! Kemal Ademi kimdir?

Fenerbahçe, son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyen golcü futbolcu Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir."

KEMAL ADEMİ KİMDİR?

Kemal Ademi 23 Ocak 1996'da Almanya'da dünyaya geldi. Futbola İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında başlayan forvet oyuncusu, 2015'te Almanya'ya yelken açtı. Hoffenheim, ilk başta kiralık olarak kadrosuna kattığı Ademi'yi bir sonraki sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Hoffenheim II'de 2 sezon forma giyen Ademi, 2018'de İsviçre'ye Neuchatel Xamax formasıyla döndü.

Neuchatel'de 30 maça çıkan ve 10 gol 24 yaşındaki forvetin sezon sonu yeni durağı ülkenin köklü ekiplerinden Basel oldu. Almanya doğumlu olan İsviçreli 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Basel forması altında çıktığı 42 resmi maçta 15 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Basel ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ademi'nin güncel bonservisi 2.4 milyon euro. Profesyonel kariyerinde 107 maça çıkan Ademi, rakip filelere 28 gol bıraktı.