Dikkat lider

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İki hafta aradan sonra kazanan Kanarya, 8 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertler, çubuklu formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan yeni transfer Mbwana Samatta'nın 24 ve 67. dakikalarda attığı gollerle 2-0'ı yakaladı. Ancak 'maçı aldık' düşüncesi Fenerbahçe'ye son dakikalarda kabusu yaşattı.

ALTAY 2.'SİNDE GEÇİT VERMEDİ

Karagümrük, 78'de Lemos'un ceza sahasında topla gereksiz yere eliyle müdahale etmesi sonrası kazandığı penaltıyı Sabo ile gole çevirip farkı bire indirdi. 85'te Lemos bu kez Sabo'yu ceza alanında indirdi. Hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterirken, Lemos'u da ikinci sarıdan oyun dışına gönderdi. Altay, Sabo'nun bu atışında topu çelerek 2-1'lik skoru korudu. Üç puanı zor da olsa alan Fenerbahçe milli aranın ardından deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.