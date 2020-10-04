Haberler Fenerbahçe Caner’den 4 maçta 2 asist

Caner’den 4 maçta 2 asist

’de kornerden Gökhan’a gol attıran dün aynı şekilde Samatta’ya asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Caner’den 4 maçta 2 asist
'de 32 yaşına giren , doğum gününü asistle taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, Samatta'nın attığı golün kornerden ortasını yaptı. Caner'in kendine has stiliyle ön direğe gönderdiği kavisli orta Karagümrük savunmasını çaresiz bırakırken, Samatta'ya sadece dokunmak kaldı. Dört yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner böylece ligdeki 4. maçında 2. asistini yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu, ilk hafta Rizespor deplasmanında da aynı şekilde kornerden 'ün attığı kafa golünün ortasını yapmıştı.
BİZE ULAŞIN