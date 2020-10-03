Son dakika: İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Lemos'un topa eliyle müdahale etmesiyle VAR incelemesinin ardından Karagümrük penaltı kazandı.
78. dakika Karagümrüklü futbolcu Sabo, kullandığı penaltı ile durumu 2-1'e getirdi.
İşte o pozisyon...
Karşılaşmanın 85. dakikasında Fatih Karagümrük bir penaltı daha kazandı. Pozisyonun ardından Fenerbahçe'de Lemos kırmızı kart gördü.
İlk penaltıyı gole çeviren Sabo'nun kullandığı ikinci penaltıya Altay Bayındır izin vermedi.
İşte ikinci pozisyon: