Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı! İşte o anlar...

Son dakika: 'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı! İşte o anlar...

Son dakika... 'in 4. haftasında sahasında ile karşılaşan 'de, ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Samatta ilk şutunu gole çevirmeyi başardı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı! İşte o anlar...

'in 4. haftasında ligin yeni ekiplerinden ile karşılaşan 'de ekiplerinden 'dan kadroya dahil edilen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'da ilk kez ilk 11'de maça başladı.

Karşılaşmadaki istekli oyunuyla dikkat çeken Samatta ilk şutunu gole çevirme başarısı gösterdi. Mücadelenin 25. dakikasında bir diğer yeni 'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara gönderen Tanzanyalı golcü, takımını 1-0 öne geçirerek taraftarların da beğenisini topladı.

İşte Samatta'nın gol vuruşu...

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