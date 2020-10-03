Fenerbahçe'nin konuğu Karagümrük! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde lige deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan sarı-lacivertliler, sonraki hafta 9 kişi kalan Hatayspor, geçen hafta ise derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı. Haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada giren Kanarya, kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

CISSE'NİN LİSANSI ÇIKTI

1+1 yıllık sözleşme imzalanan Papiss Cisse'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde Karagümrük karşısında formasını giyebilecek. Erol Bulut'un Cisse'yi yedek soyundurması ve gidişata göre oyuna dahil etmesi bekleniyor.

GÜMRÜK'ÜN BOŞU YOK

Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de girdiği 9 net gol pozisyonunun 7'sini gole çevirdi. %77.9'luk müthiş bir oran yakaladı. F.Bahçe ise bulduğu 4 fırsatın sadece 1'inden yararlanabildi (%25).

FENER YENİLERE KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakada 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

KADIKÖY'DE FERDİ ETKİSİ

Kanarya'nın iç sahada attığı son altı Süper Lig golünün yarısına (%50) Ferdi Kadıoğlu doğrudan katkı sağladı. Genç yıldız bu süreçte 2 gol+1 asistlik performans ile skor yükünü üstlendi

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, LEMOS, TISSERAND, CANER, SOSA, GUSTAVO, VALENCIA, OZAN, THIAM, SAMATTA

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, LICHAJ, ZUKANOVIC, ROCO, BALKOVEC, BIGLIA, SABO, NDAO, VATO, DARRI, SOBIECH