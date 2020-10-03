DETAYLAR BİRAZDAN...
Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası Erol Bulut'tan transfer müjdesi! "Görüştüğümüz oyuncu..."
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Maç sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Birkaç görüştüğümüz oyuncu var. Transfer yaşanacak gibi duruyor. Hep birlikte göreceğiz." dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 21:21