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çok farklı!

, ’nde ilk hafta mücadelesinde temsilcisi ’a fark atarak iyi bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe çok farklı!

, Avrupa macerasına çok farklı başladı... 'nde ilk hafta maçında 'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibine 14 sayı fark attı: 77-63. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kanarya'da Brown 17 sayı ile takımını sırtladı. Ulanovas (13), De Colo (12) ve Ali Muhammed de (11) katkı kaptı.

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