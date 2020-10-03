Fenerbahçe çok farklı!

Fenerbahçe Beko, Avrupa macerasına çok farklı başladı... THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Kızılyıldız'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibine 14 sayı fark attı: 77-63. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kanarya'da Brown 17 sayı ile takımını sırtladı. Ulanovas (13), De Colo (12) ve Ali Muhammed de (11) katkı kaptı.