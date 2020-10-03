Fenerbahçe Beko, Avrupa macerasına çok farklı başladı... THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Kızılyıldız'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibine 14 sayı fark attı: 77-63. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kanarya'da Brown 17 sayı ile takımını sırtladı. Ulanovas (13), De Colo (12) ve Ali Muhammed de (11) katkı kaptı.
Fenerbahçe çok farklı!
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde ilk hafta mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a fark atarak iyi bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50