Hoşgeldin Cisse!

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi renklerine bağladı. Önceki gün İstanbul'a gelen Senegalli forvet sağlık kontrolünün ardından dün 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezonki 15. transfer olan Cisse, "Herkese teşekkür ederim. Artık Fenerbahçeliyim ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni beklesin ve görsün. Beklentilerini karşılamak ve takıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarı için bir aile gibi çalışacağız" dedi.

MALİYETİ 1 MİLYON EURO

Papiss Cisse'nin Fenerbahçe'ye maliyeti de beklenenden düşük oldu. 35 yaşındaki golcü imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon euro olan maaş beklentisini, 900 bin euro seviyesine çekti. 1+1 yıllık opsiyonlu kontrata imza atan tecrübeli futbolcunun menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon euro olduğu öğrenildi. Metz, Freiburg ve Newcastle gibi kulüplerde forma giyen Papiss, Alanyaspor formasıyla 2 sezonda 38 gol atmıştı.

VECİHİ'Lİ TANITIM!

Cisse'nin transferi, Gülen Gözler filminin unutulmaz karakteri Vecihi ile tanıtıldı. F.Bahçe'nin twitter hesabından 'Ailemize hoşgeldin' notuyla paylaşılan videoda, Şener Şen'in (montajla yüzüne Cisse eklendi) canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer aldı. Video çok sayıda beğeni aldı.