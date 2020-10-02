Filip Novak: Baskı çok büyük

Novak yaptığı açıklamada "Çalışmalarıma devam ediyorum. Yavaş yavaş ilk 11'e doğru gidiyorum. Bulduğum fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim" diyen Novak, "Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Burada baskı çok büyük. Fenerbahçe'de kupa ve şampiyonluk dışında başka bir mücadeleye izin verilmez" ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN'DEN ÇOK ANLAMLI ÇAĞRI

4 Ekim 1988 doğumlu olan Caner Erkin, 32. yaş günü için sosyal medya hesabından anlamlı bir çağrı yaptı. Milli futbolcu, "Doğum günümde kanser hastası çocuklara umut ışığı olmak istiyorum. @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için doğum günü kampanyamı açtım. Çocuklarımızı gülümsetebilmek için bağışlarınızı bekliyorum" dedi.

KUVVET YÜKLEDİ

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular basına açık bölümde istasyon alanında kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi. Erol Bulut, antrenmanda Gökhan Gönül ile bir süre görüştü.

DİRAR KATILMADI

Gözden çıkarılan Nabil Dirar dünkü antrenmanda yer almadı. Faslı oyuncunun sakat olduğu ifade edildi. Takım bulması halinde Dirar'la yollar hemen ayrılacak. Öte yandan antrenmanı geçtiğimiz günlerde futbola veda ettiğini açıklayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin de kenardan takip etti.

TESTLER NEGATİF

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ÖZNUR KABLO İLE DEVAM

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Öznur Kablo ile isim sponsorluğu sözleşmesini 1 yıl uzattı. Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan hedeflerinin bu sene hem lig şampiyonluğunu hem FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupasını almak olduğunu söyledi.