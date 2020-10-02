Kanarya'nın yeni transferi Mbwana Samatta, takımın önemli bir oyuncusu olmak istediğini söyledi. Aston Villa'dan alınan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet tesislerde basının karşısına çıktı:

Buraya zorla geldiğim sadece dedikodu. Fenerbahçe'de olmak her oyuncunun hayalidir.

Sahada her şeyimi vermek istiyorum. Şampiyonluğa ulaşırsak çok mutlu olurum.

Gol atmak bana keyif veriyor. Ancak Gol Krallığı değil takıma katkı vermem daha önemli.

Tanzanya'da sokaklarda oynuyordum. Benim ulaştığım başarılara ulaşan Tanzanyalı oyuncu yok. Belki de Allah benim için bu yolu seçti.

Villa'da sergilediğim performans için kimseyi suçlayamam. Güzel bir tecrübeydi.

(Yardım vakfı hakkında) Müslümanım ve paylaşmanın önemini çok iyi biliyorum. Birçok insan yiyecek dahi bulamıyor. Onları hatırlamak gerektiğini düşünüyorum.

MURİÇ'İ İZLEMEDİM ZEKİ&ÇEVİKİM

Samatta, Vedat Muriç ile kıyaslanması hakkında, "Muriç'in oyun tarzını hiç izlemedim. Bir şey söyleyemem. Kendi tarzım hakkında konuşmam gerekirse; hızlı ve çevikim. Ama burada her şeyi söylersem rakip defanslara bütün sırlarımı açıklamış olurum" dedi.