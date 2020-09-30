Haberler Fenerbahçe Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Son dakika: 'ye! 'a geleceği saat belli oldu

Son dakika haberi: Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına ilk olarak Mbwana Samatta'yı eden , ikinci golcüsünü de buldu. 'un eski öğrencisi 'de karar kılan sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü 'a davet etti. Papiss Cisse'nin geleceği saat belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:58 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:08
Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geleceği saat belli oldu

döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran , aradığı ismi 'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon formasıyla başarılı bir performans sergileyen 'un eski öğrencisi 'de karar kıldı.

İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü transfer görüşmelerinde bulunmak için 'a davet etti. Bu akşam 17'de İstanbul'a gelecek olan Senegalli golcü ile yapılacak görüşmenin ardından anlaşmaya varması bekleniyor.

2 SEZONDA 42 GOL!
Alanyaspor'a 2018 yazında transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırdı. Şu anda boşta olan 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.

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