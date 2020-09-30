Son dakika: Fenerbahçe Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a çağırdı!

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kıldı.

İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcünün menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet etti. Tarafların İstanbul'da yapılacak görüşmenin ardından anlaşmaya varması bekleniyor.

2 SEZONDA 42 GOL!

Alanyaspor'a 2018 yazında transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırdı. Şu anda boşta olan 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.