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'nin eski yıldızı futbola veda etti!

Son dakika: ve A 'ın eski futbolcusu , hesabından yaptığı açıklamayla 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:10
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Selçuk Şahin futbola veda etti!

ve A 'ın eski futbolcusu , hesabından yaptığı açıklamayla 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Selçuk Şahin yaptığı açıklamada, "Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum..." ifadesini kullandı.

Selçuk Şahin 22 yıllık kariyerinde sırasıyla Silifke, , İstanbulspor, Fenerbahçe, FC Wil 1900, , ve 'da takımlarının formasını terletmişti.

Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım formasını ise 25 kez giydi.

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