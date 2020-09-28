Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Galatasaray karşısında kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında kazanabilecekleri maçta berabere kaldıklarını söyledi. "Futbolcularımı tebrik ediyorum performanslarından dolayı" diyen Bulut, "İyi bir maç oynadık, elimizden gelen her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonlarına yeterince girdik ama futbolda pozisyonları iyi değerlendirmeliyiz. Son vuruşlarda iyi konsantre olmalıydık" ifadelerini kullandı. İyi bir maç izlettiklerini belirten genç çalıştırıcı, "Rakibin de birkaç pozisyonu var. Bugün gösterilen performanstan memnunum, yeni gelen arkadaşlarımız var, hazır değiller henüz tamamen. 3. bölgede yakaladığımız pozisyonları daha net ve iyi değerlendirmemiz lazım. Orada hala biraz arayış içindeyiz açık söylemek gerekirse. Kanatta ve merkezde kimi daha iyi değerlendireceğimize bakacağız" dedi. Milli aradan sonra daha iyi olacaklarını vurgulayan Erol Bulut, "Galatasaray'ı gördünüz geçen seneden beri beraber oynayan ve uyum sağlamış bir takım. Karagümrük maçı sonrası milli ara var, ondan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.



"SAMATTA FORVETTE YER ALACAK"

Erol Bulut, yeni golcüleri Samatta'nın forvette yer alacağını belirtti. Bulut, "Samatta forvette yer alacak, yanında, sağında, solunda, arkasında kim daha iyi olur bakacağız. Kamp döneminde tüm bu oyuncular elimizde yoktu. Biraz geriden geliyoruz" diye konuştu.



DERBİDE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı deplasmanda ilk kez puan aldı. Genç çalıştırıcı daha önce 3 yenilgi yaşamıştı (1 Beraberlik-3 Mağlubiyet).