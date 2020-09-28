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Başkanlar yan yana

Başkanı ve F.Bahçe Başkanı ile Federasyon Başkanı derbiyi beraber izledi. İki taraf da birbirini tebrik etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Başkanlar yan yana

Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı , Başkanı ve Başkanı , derbiyi beraber izledi. 'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, başkanlar da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izledi. TFF 1. Başkan Vekili da izleyenlerin arasında yer aldı. Karşılaşma sonrası iki taraf da birbirini tebrik etti.

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