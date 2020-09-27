Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta ava hazır

Lisansı çıkan yeni transfer Mbwana Samatta derbi kadrosuna alındı. İdman eksiği olmayan Tanzanyalı golcünün ilk onbirde yer alıp almayacağı maç saatinde kesinleşecek. Teknik direktör Erol Bulut'un takımla sadece iki antrenman yapan yıldızı yedek soyundursa dahi maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor. Samatta'nın teknik heyete hazır olduğunu ilettiği ve görev verilmesi halinde gol atmak için elinden geleni yapacağını söylediği öğrenildi. Samatta kulübede olursa forvette Frey oynayacak.