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'nin yeni golcüsü Samatta ava hazır

'nin golcüsü Samatta, 'a göreve hazır olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takımda ilk 11 için son kararı Bulut verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 23:37 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta ava hazır

Lisansı çıkan yeni transfer Mbwana Samatta derbi kadrosuna alındı. İdman eksiği olmayan golcünün ilk onbirde yer alıp almayacağı maç saatinde kesinleşecek. 'un takımla sadece iki antrenman yapan yıldızı yedek soyundursa dahi maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor. Samatta'nın teknik heyete hazır olduğunu ilettiği ve görev verilmesi halinde gol atmak için elinden geleni yapacağını söylediği öğrenildi. Samatta kulübede olursa forvette Frey oynayacak.

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