Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Galatasaray'ı yıkım planı belli!

'de 'un 'ı yıkım planı belli!

, 'ı ‘kontrollü güç’ stratejisi ile yıkmayı hedefleyecek. Orta sahada topa sahip olunup, hızlı ataklar ve ezeli rakibin hatalarından gol aranacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Galatasaray'ı yıkım planı belli!

'in 3. haftasında bu akşam 'a konuk olacak 'de teknik direktör galibiyet için planını hazırladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında deplasmanda maça kontrollü bir oyunla başlayacak. Orta sahada bol pas ile topa sahip olmayı planlayan Kanarya, öncelikle Galatasaray'ın temposunu kesmeye çalışacak. Kanatlardan geliştirilecek hızlı ataklar ve presle rakipten kapılacak toplarla gol aranacak.

SAVUNMAYA UYARI
Erol Bulut, hafta içi yapılan idmanlarda öğrencilerine hem güven aşıladı hem de Galatasaray'ın zaaflarını anlattı. Savunmada hata yapmamaları gerektiğini hatırlatan genç hoca, saha içinde birbirleriyle yardımlaşmalarını istedi. Bulut, derbiden alınacak 3 puanın uzun lig maratonu öncesi kendilerine kredi kazandıracağını belirtip, "Sahaya yüreğinizi koyun. Arma için oynayın" dedi. Ezeli rakibine karşı rekabette 50-34 üstün olan Fenerbahçe'de sakat ve cezalı yok.

5 SEZONDUR KAYBETMİYOR
Sarı-lacivertliler, ligde 5 sezondur deplasmanda Galatasaray'a kaybetmiyor. Stadı'nda oynanan son 5 derbinin 1'ini Fenerbahçe kazandı, 4 mücadele ise (üç kez 0-0) berabere sonuçlandı. Kanarya bu maçlarda Cimbom'a 3 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

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