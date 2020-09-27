Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Galatasaray'ı yıkım planı belli!

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut galibiyet için planını hazırladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında deplasmanda maça kontrollü bir oyunla başlayacak. Orta sahada bol pas ile topa sahip olmayı planlayan Kanarya, öncelikle Galatasaray'ın temposunu kesmeye çalışacak. Kanatlardan geliştirilecek hızlı ataklar ve presle rakipten kapılacak toplarla gol aranacak.

SAVUNMAYA UYARI

Erol Bulut, hafta içi yapılan idmanlarda öğrencilerine hem güven aşıladı hem de Galatasaray'ın zaaflarını anlattı. Savunmada hata yapmamaları gerektiğini hatırlatan genç hoca, saha içinde birbirleriyle yardımlaşmalarını istedi. Bulut, derbiden alınacak 3 puanın uzun lig maratonu öncesi kendilerine kredi kazandıracağını belirtip, "Sahaya yüreğinizi koyun. Arma için oynayın" dedi. Ezeli rakibine karşı rekabette 50-34 üstün olan Fenerbahçe'de sakat ve cezalı yok.

5 SEZONDUR KAYBETMİYOR

Sarı-lacivertliler, ligde 5 sezondur deplasmanda Galatasaray'a kaybetmiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan son 5 derbinin 1'ini Fenerbahçe kazandı, 4 mücadele ise (üç kez 0-0) berabere sonuçlandı. Kanarya bu maçlarda Cimbom'a 3 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.