Erol Bulut'tan derbi yorumu!

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

GALİP GELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ



Galip gelmek için her şeyinizi ortaya koyacağız, bugün elimizden geleni yapacağız. Orta sahada olan oyuncular hem savaşan hem de topu tutan futbolcularımız, orta saha kurgusunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz.

SAMATTA'DAN İLERLEYEN DAKİKALARDA FAYDALANACAĞIZ

Samatta, İngiltere'de fazla bir antrenmana çıkmadı, bize geldiğinde de tek antrenmana çıktı onun için bugün sahaya ilk 11'de çıkarmadık. İlerleyen dakikalarda onu da değerlendireceğiz.