Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan derbi yorumu!

'tan derbi yorumu!

'in 3. haftasında derbi maçında , evinde 'yi ağırlayacak. Fenerbahçe , karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, "Galip gelmek için her şeyinizi ortaya koyacağız, bugün elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 18:56
Erol Bulut'tan derbi yorumu!

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

GALİP GELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Galip gelmek için her şeyinizi ortaya koyacağız, bugün elimizden geleni yapacağız. Orta sahada olan oyuncular hem savaşan hem de topu tutan futbolcularımız, orta saha kurgusunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz.

SAMATTA'DAN İLERLEYEN DAKİKALARDA FAYDALANACAĞIZ

Samatta, İngiltere'de fazla bir antrenmana çıkmadı, bize geldiğinde de tek antrenmana çıktı onun için bugün sahaya ilk 11'de çıkarmadık. İlerleyen dakikalarda onu da değerlendireceğiz.

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