Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş Ze Luis gelişmesi! Porto resmen...

Son dakika haberi: Flaş gelişmesi! resmen...

'nin santrfor adayları arasında bulunan için kulübü 'dan flaş bir hamle geldi. Portekiz ekibi, Yeşil Burun Adalı futbolcunun lisansını çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:35
Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş Ze Luis gelişmesi! Porto resmen...

Transferin hızlı takımı 'de Mbwana Samatta'nın ardından takıma katılacak 2. forvet için adı geçen isimlerden 'ten kötü haber geldi.

Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı. Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı.

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