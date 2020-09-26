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Samatta: benim için yeni bir meydan okuma

Yeni Mbawana Samatta: dünyada ağırlığı olan bir kulüp. Birçok taraftarı var ve hep kazanmak istiyorlar. Ben de öyle. Umarım birçok kupa kazanırız.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Samatta: Fenerbahçe benim için yeni bir meydan okuma

'nin 'nin kulübünden kadrosuna kattığı , imza töreninin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini belirterek, "Sadece 'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak" dedi.

10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ
Tanzanyalı golcü, sarı-lacivertli taraftarların tutkusunu duyduğunu da ifade ederek, "Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" diye konuştu. Samatta'nın Kruse'den boşalan 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. 'un antrenman eksiği olmayan golcü oyuncuyu, derbisinin kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

4 YILLIK KONTRAT
Sağlık kontrolünden sağlam çıkan Mbwana Samatta, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Tanzanyalı forvetin bu sezon kiralık olarak forma giyeceği, sezon sonunda bonservisinin de alınacağı açıklandı. Resmi siteden, "Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Sarı-lacivertliler, Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sportif sonuçlara bağlı olarak İngiliz ekibine azami 750 bin euro da bonus verileceği açıklandı. talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin ise iki kulüp tarafından eşit paylaşılacağı bildirildi.

PAS+TAKTİK ÇALIŞTILAR
Derbi hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün basına açık bölümde pas ve istasyon çalışmaları yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda daha sonra taktik çalışma gerçekleştirildi.

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