Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Ze Luis, Perotti, Fabio Martins...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

SAMUEL KALU

Kalu ile ilgili Nijerya Milli Takım teknik direktörü Gernot Rohr konuştu. Tecrübeli teknik direktör oyuncu ile Fenerbahçe transferi hakkında görüştüğünü ve kariyeri açısından Fransa'da kalmasının daha iyi olacağını ilettiğini söyledi.

MOSTAFA MOHAMED

France Football'a konuşan genç golcü, Fenerbahçe'nin kendisi için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk teklif yaptığının söylenmesi üzerine, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve benim için bir adım atarak Avrupa'ya gitme zamanı. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

ZE LUIS

Sarı lacivertliler, Samatta'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Desporto'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

CHOUPO-MOTING

Fenerbahçe'nin Choupo-Moting için de yeniden devreye girdiği ortaya çıktı. Fransız basını haberi dün son dakika olarak geçti. Mercato ve beIN Sports kaynaklı haberlerde, sarı-lacivertli yönetimin PSG ile sözleşmesi sona eren Choupo-Moting için girişimleri sıkılaştırdığı duyuruldu.

FABIO MARTINS

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Forvete Samatta'yı katan Fenerbahçe, ikinci bir forvet ve kanat transferi daha gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertliler, kanat transferi adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins'i ekledi.