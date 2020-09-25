Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare açıklamalarda bulundu

'nin yeni transferi açıklamalarda bulundu

'nin 'dan kadrosuna kattığı basın mensuplarının karşısına geçti. Samimi açıklamalarda bulunan Sangare, "F.Bahçe'deki antrenmanlar Antalyaspor'a göre çok farklı. 'ya bakıyorum, 'ya bakıyorum... Onlar çok tecrübeli, onlardan çok şey öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 14:22
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare açıklamalarda bulundu

'nin ekibi 'dan kadrosuna kattığı Milli futbolcu açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, 'a ve ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ederim. Erol Hoca, benim gibi hücuma çıkan bek oyuncularını çok sever. Tarzı bana uyar. Bence çok iyi bir şey olacak.

çok tecrübeli bir oyuncu. Takıma ağabeylik yapıyor. Fenerbahçe'ye kendimi göstermek için geldim. Ondan çok fazla şey öğreneceğim. A ve Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak istiyorum. Belki ilk başta olmaz ama ben idmanda %100'ümü vereceğim.

Gelmeden ile konuştum. 'Kesinlikle gelmen lazım, harika bir ortamımız var' dedi.

F.Bahçe'deki antrenmanlar Antalyaspor'a göre çok farklı. 'ya bakıyorum, 'ya bakıyorum... Onlar çok tecrübeli, onlardan çok şey öğreneceğim.

Tekne turunda da bağlama çalmamı istediler ama daha erken. Şampiyon olunca bağlama çalacağım.

maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz.

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