Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Milli futbolcu Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, Ali Koç'a ve ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ederim. Erol Hoca, benim gibi hücuma çıkan bek oyuncularını çok sever. Tarzı bana uyar. Bence çok iyi bir şey olacak.

Gökhan Gönül çok tecrübeli bir oyuncu. Takıma ağabeylik yapıyor. Fenerbahçe'ye kendimi göstermek için geldim. Ondan çok fazla şey öğreneceğim. A Milli Takım ve Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak istiyorum. Belki ilk başta olmaz ama ben idmanda %100'ümü vereceğim.

Gelmeden Sinan Gümüş ile konuştum. 'Kesinlikle gelmen lazım, harika bir ortamımız var' dedi.

F.Bahçe'deki antrenmanlar Antalyaspor'a göre çok farklı. Jose Sosa'ya bakıyorum, Luiz Gustavo'ya bakıyorum... Onlar çok tecrübeli, onlardan çok şey öğreneceğim.

Tekne turunda da bağlama çalmamı istediler ama daha erken. Şampiyon olunca bağlama çalacağım.

Galatasaray maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz.