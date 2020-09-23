Kanarya çıldırdı! Samatta'nın yanında Ze Luis de geliyor

Hatay ile golsüz sona eren maçın ardından forvet transferi konusunda eleştiri oklarının hedefinde kalan F.Bahçe, işi sıkı tutuyor. Aston Villa'nın kadrosunda düşünmediği Mbawana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-lacivertliler, yine yıldız bir golcüye kanca attı. Kanarya, Tanzayalı yıldızla birlikte Porto'nun golcüsü Ze Luis için temaslarını hızlandırdı. Aston Villa'ya Samatta'nın kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek olan Fenerbahçe, Ze Luis transferinde de benzer bir yol izleyecek.

BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA

Samatta transferinin Galatasaray ile pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklanması beklenirken, Ze Luis için Porto ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Kariyerleri boyunca en uçta oynayan iki oyuncuyu da birden kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, bir kanat takviyesiyle de transferi kapatmayı planlıyor. Samatta'da olduğu gibi Ze Luis konusunda da görüşmeleri bizzat sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü ve imza aşamasına gelindiği iddia edildi.

PORTEKİZLİLER DE YAZDI

Portekiz'in en çok okunan gazetelerinden A Bola, Fenerbahçe- Ze Luis görüşmeleriyle ilgili dün önemli bir iddiada bulundu. Haberde; 29 yaşındaki golcünün transferi için daha önce yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan sarılacivertlilerin bu kez ısrarcı olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin yıldız golcünün transferi konusunda Porto'nun şartlarını kabul ettiği kaydedildi.

ZE LUIS KIMDIR?

Doğum tarihi: 24.01.1991 Ülkesi: Yeşin Burun Adaları Boy: 1.85 Pozisyon: Forvet Oynadığı takımlar: Gil Vicente, Braga, Videoton, S. Moskova, Porto.

264 MAÇ-91 GOL-36 ASİST

Ze Luis, formasını giydiği takımlarla 264 karşılaşmada sahne aldı. 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 95 gol sevinci yaşadı, 36 da asist yaptı.

SAMATTA KİMDİR?

Doğum tarihi: 13.12.1992 Ülkesi: Tanzanya Boy: 1.80 Pozisyon: Forvet Oynadığı takımlar: GMazembe Genk, Aston Villa.

247 MAÇ-98 GOL-27 ASİST

Samatta, forma giydiği 3 takım ile 247 maça çıktı. Tanzanyalı golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 98 kez rakip fileleri havalandırdı, 27 de asist yaptı.