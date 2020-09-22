Yetersizdik

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika sonrası bir hayli üzgündü. Maçı değerlendiren Bulut, "İlk yarı istediğimiz gitmese de ikinci 45'te daha baskılıydık. Rakibin kalemize gelmediği bir oyun oldu. Geçiş oyunları ile pozisyon bulmaya çalıştılar ama izin vermedik. Bizim 3-4 pozisyonumuz. Rakip 9 kişi oynadı ancak şansları değerlendiremedik. Hücum anlamında futbolumuz yetersiz. Çalıştığımız organizasyonları sahada da uygulamalıydık" diye konuştu.

DERBİ YORUMU

Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada uygulamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunu göstermemiz gerekiyor. Hücum organizasyonlarını istediğimiz şekilde gerçekleştirsek, skor farklı olurdu. Derbiler her zaman farklı oynanır. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve ne olacağını göreceğiz."