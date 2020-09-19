Haberler Fenerbahçe Nazım Sangare Fenerbahçe yolunda!

yolunda!

, 'ın da gündeminde yer alan 'un milli sağ beki 'de mutlu sona çok yaklaştı. Yıllık ücret konusunda oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Antalya yönetiminin 500 bin Euro kiralama, 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu isteğini kabul ederse tamamlanacak. | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 01:33
Nazım Sangare Fenerbahçe yolunda!

çalışmalarını sürdüren , sağ bek için ile görüştü. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Antalyaspor'un 'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak.

Takımın kaptanı ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar'ı ise başka bir takıma satmayı planlıyor. Nazım Sangare'yi daha önce Beşiktaş da istiyordu. Ancak son gelişmeler Nazım Sangare de ibreyi Fenerbahçe'ye doğru kaydırmış durumda. 26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A formasını giydi.

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