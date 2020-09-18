Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Jailson'u Kap'a bildirdi

Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de Jailson ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu transferi konusunda Çin Ligi ekibi Dalian Pro ile görüşmeye başladığını KAP'a bildirdi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON DOLAR!
Dalian Pro'nun, Jailson transferi için Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.