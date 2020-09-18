Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Jailson'u Kap'a bildirdi

Son dakika haberi: 'u 'a bildirdi

Son dakika haberi: , futbolcu 'un transferi için ekibi ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 14:11 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 14:15
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Jailson'u Kap'a bildirdi

Transferin flaş takımı 'de ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcu transferi konusunda Ligi ekibi Pro ile görüşmeye başladığını 'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON DOLAR!

Dalian Pro'nun, Jailson transferi için Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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